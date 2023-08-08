В Ростове-на-Дону собака спасла детей в момент падения дерева на игровую площадку

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростове-на-Дону бездомная собака предупредила детей о падении старого дерева и спасла их от гибели. О происшествии рассказали пользователи в паблике "Это Ростов!" во "ВКонтакте".

Фото: Стоп-кадр из видео

Трагедия чуть не случилась вечером 7 августа. Дети играли на детской площадке одного из дворов города. В какой-то момент собака по кличке Ника услышала треск и начала громко лаять и отгонять детей.

Через несколько минут на качели и песочницу, где до этого стояли дети, упал огромный тополь.

Сразу после инцидента родители сняли видео, в котором отметили, что если бы не собака, могло бы произойти непоправимое. Взрослые отметили, что дети очень любят Нику, теперь она — герой.

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