В Белгороде мужчина украл строительный кран и продал его на металлолом

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пропажу ценного механизма из охраняемой территории местной строительной компании расследует полиция.

Фото: ya.ru

Следственные мероприятия начались после обращения в МВД директора организации. Он сообщил, что кран, разобранный на территории предприятия, был похищен. На поверхность вышли подозрения, что кражу мог совершить кто-то из сотрудников или посторонних лиц.

Полицейские начали детальное расследование и выяснили, что наиболее вероятным подозреваемым является 29-летний сын владельца строительной площадки. По сведениям из предварительного расследования, он возможно имел мотивацию совершить это преступление. Следствие установило, что молодой человек нанял рабочих соседней металлобазы, чтобы разобрать кран и продать его детали. Он утверждал, что действует с согласия и одобрения своего отца.

Подозреваемый успешно разобрал механизм и затем продал его на металлолом за значительную сумму — более 400 тысяч рублей. Однако он не успел насладиться своей наживой, так как полиция оперативно взяла его под стражу. Следователи оценили смелость и хладнокровие молодого человека, но его действия были нарушением закона.

Следственные органы незамедлительно начали уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Сын хозяина предприятия, подозреваемый в организации и совершении преступления, был задержан и доставлен в местное отделение полиции.

Краденые детали крана удалось изъять у покупателей на металлоломе, и их вернули обратно компании. Владелец крана восстановил ущерб, который был нанесен в результате кражи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Галилео | Башенный кран 🗼 [Tower crane]