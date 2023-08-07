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Криминальный психолог рассказал о мотивах маньяков

1:46
Происшествия

Маньяки — это люди, чья психологическая природа наполняется жаждой власти и контроля. Об этом рассказал Сергей Боголепов, криминальный психолог, в беседе с порталом "Страсти".

Криминальный психолог рассказал о мотивах маньяков
Фото: pixabay.com

Согласно словам Сергея Боголепова, ключевой чертой процесса превращения человека в маньяка является наличие особых внутренних психологических потребностей, которые диктуют его поведение.

Удивительно, что строение мозга маньяка не отличается от обычного. Даже с применением методов рентгеновской и магнитно-резонансной томографии невозможно выявить патологии, которые делают человека злодеем.

Боголепов отмечает, что среди них есть специфическая группа личностей, питающих стремление контролировать окружающих. Важно отметить, что эти люди обладают низкой эмпатией, их поступки не подвержены размышлениям.

"Получая удовольствие от подчинения других, они находят свой кайф в этой власти. Как только им предоставляется возможность влиять на окружающих, они ухватываются за нее всеми руками", — подчеркивает Боголепов.

Он утверждает, что именно из этой психологической категории возникают маньяки — объекты нашего внимания. Если им не удается достичь желаемой степени власти или они не имеют легальных возможностей управлять другими, маньяки выбирают преступный путь. Они похищают людей, чтобы мучить их, и только в такие моменты они достигают кульминации психологического удовлетворения.

Боголепов подчеркивает, что жажду признания своих подвигов маньяки пытаются удовлетворить, записывая свои деяния на камеру и распространяя записи в сети.

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