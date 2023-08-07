Женщина из Тюмени наказывала подопечных утюгом и ремнем

Жительница Тюмени избивала троих детей, которые находились под ее опекой. Известно, что она жестоко мучила малышей, используя утюг, полено, ремень и другие предметы.

Фото: Fotodom.ru/ DP

Эту информацию предоставили в пресс-службе Казанского районного суда. В настоящее время дети находятся в другой семье. Об этом сообщает nashgorod.ru.

"Ирина Т, являющаяся опекуном трех несовершеннолетних — двух девочек и мальчика, причиняла им физические и моральные страдания, применяя систематические избиения. Женщина использовала для этого рукоять швабры, ремень, деревянные счеты, полено, утюг и деревянный прут. Одно из детей сообщило об истязаниях в полицию", — рассказали в пресс-службе суда.

Дети также рассказали, что Ирина стала жестокой с ними из-за своего алкогольного увлечения. В результате женщину приговорили к условному лишению свободы на три года. Например, она наказала девятилетнего мальчика, когда тот поехал к другу. Она оскорбила его и заперла в бане, заблокировав дверь. Опекун пожелала мальчику, чтобы его съели крысы.

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