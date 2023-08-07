Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в провинции Текирдаг, расположенной в западной части Турции. По информации корреспондентов A haber, начался серьёзный пожар на химическом заводе в районе Черкезкой в промзоне Велимеше.
Очевидцы инцидента сообщают о том, что на месте ЧП работают десятки бригад спасателей.
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