Серьёзный пожар вспыхнул на химзаводе в турецкой провинции Текирдаг: причина не установлена

0:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в провинции Текирдаг, расположенной в западной части Турции. По информации корреспондентов A haber, начался серьёзный пожар на химическом заводе в районе Черкезкой в промзоне Велимеше.

Фото: karelinform.ru

Очевидцы инцидента сообщают о том, что на месте ЧП работают десятки бригад спасателей.

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