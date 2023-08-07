В афганской провинции Хост с диагнозом "пищевое отравление" были экстренно госпитализированы, по меньшей мере, 450 человек, посетивших благотворительный обед.
Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя департамента местного Минздрава Фазала Карима Мандозая. По словам чиновника, среди пострадавших — 90 детей.
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