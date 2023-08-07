ЧП на благотворительном обеде в Афганистане: с отравлениями госпитализировали не менее 450 человек

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В афганской провинции Хост с диагнозом "пищевое отравление" были экстренно госпитализированы, по меньшей мере, 450 человек, посетивших благотворительный обед.

Фото: donpress.com

Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя департамента местного Минздрава Фазала Карима Мандозая. По словам чиновника, среди пострадавших — 90 детей.

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