На проспекте Генерала Дорохова в Москве произошло ДТП с шестью автомобилями

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На проспекте Генерала Дорохова в Москве произошло столкновение шести автомобилей, как сообщает официальный канал столичного департамента транспорта в Telegram.

Фото: ffins.kz

Инцидент произошел в районе дома №65 на Бережковской набережной. На месте происшествия работают экстренные службы города.

Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение вблизи места происшествия незначительно затруднено, как указано в официальном сообщении.

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