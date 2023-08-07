На проспекте Генерала Дорохова в Москве произошло ДТП с шестью автомобилями

На проспекте Генерала Дорохова в Москве произошло столкновение шести автомобилей, как сообщает официальный канал столичного департамента транспорта в Telegram.
Инцидент произошел в районе дома №65 на Бережковской набережной. На месте происшествия работают экстренные службы города.
Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение вблизи места происшествия незначительно затруднено, как указано в официальном сообщении.
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