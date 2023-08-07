Россиянка избила маленькую дочь после ссоры с сожителем и получила четыре года

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Казани женщину 34 лет приговорили к четырем годам лишения свободы за издевательства над своей полуторагодовалой дочерью. Об этом информирует пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Татарстан.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По решению суда, россиянка признана виновной по пункту "г" второй части статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) — "Истязание несовершеннолетнего".

По версии следствия, в ноябре 2022 года женщина вступила в конфликт со своим сожителем и решила мстить ему, избив их общую дочь руками и ногами. Затем она вывела ребенка на холодный балкон в летней одежде. Весь инцидент был записан на видео, которое она отправила своему партнеру.

Однажды запись стала доступной в интернете, что привлекло внимание правоохранительных органов. В результате было заведено уголовное дело против матери. Следует отметить, что расследование этого случая проводилось под непосредственным контролем центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации.

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