Житель Московской области написал жалобу на швейный цех из-за логотипа, похожего на трезубец на гербе Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".
По данным портала, житель Одинцовского района Сергей Т. заявил в правоохранительные органы на мастерскую, расположенную на улице Генерала Шлыкова в Краснознаменске.
Швейная лаборатория занимается пошивом, ремонтом и реставрацией одежды. Мужчина обратил внимание на логотип цеха, проходя мимо. Тот показался ему похожим на элемент украинского герба.
Сергей Т. посчитал, что такая эмблема неуместна и обратился в полицию. Он попросил наказать предприятие.
До этого сообщалось, что МВД проверит полицейского, который проигнорировал татуировку женщины с символикой украинского батальона "Азов"* (организация запрещена в России), а также ее личные украшения с гербом Украины.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.