Житель Подмосковья пожаловался на цех из-за похожего на герб Украины логотипа

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Московской области написал жалобу на швейный цех из-за логотипа, похожего на трезубец на гербе Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Фото: pixabay.com

По данным портала, житель Одинцовского района Сергей Т. заявил в правоохранительные органы на мастерскую, расположенную на улице Генерала Шлыкова в Краснознаменске.

Швейная лаборатория занимается пошивом, ремонтом и реставрацией одежды. Мужчина обратил внимание на логотип цеха, проходя мимо. Тот показался ему похожим на элемент украинского герба.

Сергей Т. посчитал, что такая эмблема неуместна и обратился в полицию. Он попросил наказать предприятие.

До этого сообщалось, что МВД проверит полицейского, который проигнорировал татуировку женщины с символикой украинского батальона "Азов"* (организация запрещена в России), а также ее личные украшения с гербом Украины.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.