Момент взрыва в турецком порту Дериндже, который расположен в 100 километрах от Стамбула, попал на камеры. Инцидент произошёл в момент загрузки судна с зерном.
Мэр города Зеки Айгюн сообщил, что взрыв не затронул контейнерную часть порта. Десять человек пострадали. На месте работают пожарные и врачи.
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