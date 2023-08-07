Момент взрыва в турецком порту Дериндже попал на камеры

0:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Момент взрыва в турецком порту Дериндже, который расположен в 100 километрах от Стамбула, попал на камеры. Инцидент произошёл в момент загрузки судна с зерном.

Мэр города Зеки Айгюн сообщил, что взрыв не затронул контейнерную часть порта. Десять человек пострадали. На месте работают пожарные и врачи.

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