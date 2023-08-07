Мэр турецкого города Дериндже допустил, что причиной взрыва в местном порту могла стать халатность. Однако точную причину происшествия могут озвучить только после экспертизы.
Ранее у крупного коммерческого порта Дериндже прогремел сильный взрыв. Число раненых в результате инцидента выросло до десяти человек, сообщили власти.
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