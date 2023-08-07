Мощный взрыв прогремел на западе Турции в городе Коджаэли, расположенном в 95 км к востоку от Стамбула.
По сообщениям телеканала A Haber, инцидент произошёл на складе, расположенном в портовом районе Деринье. Пострадали от пяти до 12 человек. Согласно источникам, взрыв произошел на одном из элеваторов во время погрузки зерновоза.
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