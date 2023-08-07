В турецком порту Дериндже произошёл взрыв

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мощный взрыв прогремел на западе Турции в городе Коджаэли, расположенном в 95 км к востоку от Стамбула.

Фото: newsland.com

По сообщениям телеканала A Haber, инцидент произошёл на складе, расположенном в портовом районе Деринье. Пострадали от пяти до 12 человек. Согласно источникам, взрыв произошел на одном из элеваторов во время погрузки зерновоза.

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