Мать "челябинского маньяка" Ческидова устроила скандал в храме, где раньше работала

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Новый скандал случился в деле Владимира Ческидова из Челябинской области, который подозревается в убийстве одной девушки и содержании в заложниках в течение 14 лет другой. В этот раз он коснулся матери арестованного — Валентины, которая проходит как свидетельница по делу. Об этом сообщает "МК".

Фото: pixabay.com

По данным издания, в воскресенье, 6 августа, Ческидова пришла в трапезную храма посёлка Смолино, где работала ранее, но там на неё набросились прихожанки, потребовав ответить, зачем она сюда ходит. Валентина стала кричать, что она "тоже жертва".

Между матерью обвиняемого и другими женщинами в итоге случился скандал. Ческидова стала доказывать, что она была чуть ли не такой же заложницей своего сына, как и похищенная им на вокзале пленница Екатерина.

Некоторые жительницы посёлка решили попросить батюшку запретить Ческидовой посещать церковь.

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