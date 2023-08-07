Новый скандал случился в деле Владимира Ческидова из Челябинской области, который подозревается в убийстве одной девушки и содержании в заложниках в течение 14 лет другой. В этот раз он коснулся матери арестованного — Валентины, которая проходит как свидетельница по делу. Об этом сообщает "МК".
По данным издания, в воскресенье, 6 августа, Ческидова пришла в трапезную храма посёлка Смолино, где работала ранее, но там на неё набросились прихожанки, потребовав ответить, зачем она сюда ходит. Валентина стала кричать, что она "тоже жертва".
Между матерью обвиняемого и другими женщинами в итоге случился скандал. Ческидова стала доказывать, что она была чуть ли не такой же заложницей своего сына, как и похищенная им на вокзале пленница Екатерина.
Некоторые жительницы посёлка решили попросить батюшку запретить Ческидовой посещать церковь.
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