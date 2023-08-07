Два комбайнёра подорвались на мине в Белгородской области

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает о тяжелом инциденте, произошедшем в Белгородской области, где двое сельхозрабочих получили серьёзные ранения при наезде комбайна на мину.

Фото: pixabay.com

По информации канала, 50-летний комбайнер получил множественные раны лица, рук и ног, в то время как его 54-летний коллега-механизатор получил травмы глаз и живота от разлёта осколков. Минобороны России и местные власти не прокомментировали данную информацию.

Согласно данным SHOT, инцидент произошел 7 августа около 19:00 в селе Козинка Грайворонского района Белгородской области. Комбайн наехал на мину во время проведения сельскохозяйственных работ в поле. Оба пострадавших были доставлены в больницу, где находятся под присмотром врачей. По словам авторов, взрыв повредил сам комбайн: у него была сломана жатка, четыре шины лопнули, а также выбиты стёкла.

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