Шесть человек отравились в столовой в Истре

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Шесть человек пострадали от отравления в столовой отеля "Яхонты" в Истре, подмосковном городе. Из них двое были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, ссылаясь на информацию ТАСС.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Из-за произошедшего пострадали шесть человек, четверо из которых отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное наблюдение. Еще двое находятся в настоящее время в медицинской организации, подведомственной Минздраву Московской области, и их состояние также считается средней степени тяжести. Врачи предоставляют им необходимую медицинскую помощь и проводят лечение", — сообщил представитель агентства.

Следственный комитет начал проверку после произошедшего, как было сообщено в пресс-службе Главного следственного управления по Московской области.

"Следственным отделом по городу Истре Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области проводится проверка в связи с отравлением постояльцев одного из отелей. По предварительным данным, несколько человек были госпитализированы с диагнозом "гастроэнтероколит" после того, как приняли пищу в отеле, в то время как остальным была оказана медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении. Следователи совместно с представителями Роспотребнадзора проводят осмотр, образцы пищи будут изъяты и направлены на исследование.

Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, на месте находится исполняющий обязанности городского прокурора Никита Мозговой.

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