Правоохранительные органы Татарстана изъяли 127 кг наркотиков из гаража

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана изъяли более 127 кг синтетических наркотиков из гаража, расположенного в Московской области. Хозяин гаража задержан. Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк проинформировала журналистов об операции.

Фото: https://chastnik.ru/upload/iblock/cff/cff7086560a01d40fd20d14d6a517e5f.jpg

"Подозреваемый был задержан в Московской области сотрудниками УНК МВД Татарстана и их коллегами из ГУНК МВД России. В ходе осмотра гаража, которым он пользовался, было изъято более 127 кг синтетических наркотиков, а также 72 литра веществ-прекурсоров, лабораторное оборудование и другие компрометирующие улики", — сообщила Волк.

По данным властей, задержанный получил должность лаборанта через онлайн-платформу обмена сообщениями. Его деятельность включала создание нарколаборатории, производство запрещённых веществ и распространение их среди других членов организованной преступной группы.

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