Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
СКР просит арестовать водителя, который пьяным сбил насмерть ребенка в Москве
Президент Индонезии позже объявит решение о присоединении к БРИКС
Туркмения выступила за отмену смертной казни в будущем во всём мире
Два комбайнёра подорвались на мине в Белгородской области
Мэр Дериндже допустил, что причиной взрыва в порту могла стать халатность
Политолог Колчин: вопрос ликвидации Зеленского может встать в дальнейшем
Свежие подробности о последствиях ДТП с 56-летней Ладой Дэнс
Лавров и Ван И провели телефонный разговор
Кардиолог Степанов назвал продукты, защищающие от тромбов

Суд оставил в силе пожизненный приговор Ильназу Галявиеву за расстрел в казанской школе

1:32
Происшествия

Расположенный в Нижнем Новгороде Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отказал защите "казанского стрелка" Ильназа Галявиева в отмене пожизненного приговора и отправке дела на новое рассмотрение, сообщает корреспондент "Ъ".

Суд оставил в силе пожизненный приговор Ильназу Галявиеву за расстрел в казанской школе
Фото: instagram

Как сообщалось ранее, в мае 2021 года Галявиев устроил в казанской гимназии №175 массовый расстрел и взрыв. Тогда семь учеников и двое учителей погибли, ещё 139 человек получили ранения. В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному сроку, признав виновным в убийстве более двух лиц, изготовлении и хранении взрывчатки, уничтожении и повреждении чужого имущества.

Адвокат осужденного Руслан Нуриахметов заявил, что одна из психолого-психиатрических экспертиз нашла у Ильназа Галявиева параноидную шизофрению, а вторая признала его вменяемым на момент совершения преступления. На основании этих противоречий адвокат настаивал на пересмотре дела. Также защита считает недоказанным ущерб на сумму 1,4 млн рублей, якобы полученный при нападении на гимназию.

Обвинитель Сергей Лукоянов просил оставить приговор в силе и добавить компенсаций, которые Галявиев должен выплатить потерпевшим.

Сам осужденный отказался участвовать в процессе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье

В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.

Потерявшего конечность ветерана СВО избили в Забайкальском крае
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 15-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Лобода и Барских отказались выступать на одной сцене с Меладзе
"Твоя трагедия и боль": Проклова рассказала о жертвах Мирошниченко ради карьеры
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Почему отношения Украины и Польши ухудшились
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Киевский режим проявил неуважение к монументу "Родина-мать". Это наказывается свыше
Киевский режим проявил неуважение к монументу "Родина-мать". Это наказывается свыше
Последние материалы
Полиция обнаружила тело режиссёра Светланы Джимбиновой в её квартире в Москве
ЕБА и "Автостат" анализируют автомобильный рынок России
Зеленский: Киев не собирался и не собирается переносить конфликт на территорию России
Яндекс запустил определитель нежелательных номеров в WhatsApp* и Viber
Европейская валюта окажется под угрозой рецессии в 2024 году
ВСУ методично разрушают мосты в Крым. Почему мосты через Днепр невредимы?
Мать "челябинского маньяка" Ческидова устроила скандал в храме, где раньше работала
Украина продолжает продавать России титановое сырье через посредников
WSJ: главная проблема Киева — невозможность производить собственные боеприпасы
В Архангельской области водолазы обнаружили погибших мужчину и юношу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников