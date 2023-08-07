Суд оставил в силе пожизненный приговор Ильназу Галявиеву за расстрел в казанской школе

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Расположенный в Нижнем Новгороде Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отказал защите "казанского стрелка" Ильназа Галявиева в отмене пожизненного приговора и отправке дела на новое рассмотрение, сообщает корреспондент "Ъ".

Фото: instagram

Как сообщалось ранее, в мае 2021 года Галявиев устроил в казанской гимназии №175 массовый расстрел и взрыв. Тогда семь учеников и двое учителей погибли, ещё 139 человек получили ранения. В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному сроку, признав виновным в убийстве более двух лиц, изготовлении и хранении взрывчатки, уничтожении и повреждении чужого имущества.

Адвокат осужденного Руслан Нуриахметов заявил, что одна из психолого-психиатрических экспертиз нашла у Ильназа Галявиева параноидную шизофрению, а вторая признала его вменяемым на момент совершения преступления. На основании этих противоречий адвокат настаивал на пересмотре дела. Также защита считает недоказанным ущерб на сумму 1,4 млн рублей, якобы полученный при нападении на гимназию.

Обвинитель Сергей Лукоянов просил оставить приговор в силе и добавить компенсаций, которые Галявиев должен выплатить потерпевшим.

Сам осужденный отказался участвовать в процессе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.