В Тегеране из-за обрушения дома погиб человек

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как минимум один человек погиб, ещё 19 человек получили травмы в результате обрушения жилого дома на юге Тегерана. Эту информацию распространило агентство IRNA, ссылаясь на местные источники. Согласно представителю пожарной службы, в первый час после происшествия удалось спасти 12 человек из-под завалов.

Фото: https://www.deccanherald.com/

Трёхэтажное здание рухнуло вследствие взрыва, вызванного утечкой газа. В результате этой аварии также пострадали несколько соседних зданий, которые были разрушены. Сотрудники пожарной службы и спасатели продолжают операцию на месте происшествия. Глава пострадавшего района объявил о направлении необходимого оборудования для проведения спасательных работ.

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