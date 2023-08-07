Суд арестовал депутата из Новосибирской области за получение взяток

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Куйбышевский районный суд Новосибирской области принял решение о заключении под стражу Людмилы Нефедовой, заведующей техникумом и городским депутатом, до 4 октября. Ее обвиняют в систематическом получении взяток. Эту информацию можно найти на сайте суда. Суд рассмотрел аргументы следствия и пришел к выводу, что в настоящий момент необходимо временно изолировать Людмилу Нефедову от общества. В связи с этим было принято решение о мере пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября 2023 года.

Фото: Fotodom. ru

Обвинения в ее адрес связаны с пяти эпизодами взяточничества. Следствие установило, что в своей должности заведующей отделения ветеринарии Куйбышевского сельхозтехникума Нефёдова многократно получала взятки за улаживание вопросов, связанных с итоговой государственной аттестацией и выдачей дипломов студентам техникума. Людмила Нефёдова была избрана депутатом местного горсовета в 2021 году от партии "Единая Россия".

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