Украинские войска предприняли попытку атаки на участок нефтепровода "Дружба" под Орлом, пишет Mash.
По информации Telegram-канала, беспилотник, произведённый кустарным методом, был обнаружен в воскресенье, 6 августа, в районе населённого пункта Слободка. Эта деревня находится в 170 км от границы. Элементы дрона, такие как части двигателя, крыльев и корпуса, разлетелись в радиусе 3,5 км.
Эксперты обратили внимание на наличие серийного номера БПЛА на обломках. Они предположили, что взрыв беспилотника произошёл в небе.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ночь на 7 августа средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили один дрон на территории региона. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений тоже не выявлено.
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