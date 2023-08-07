Mash: ВСУ пытались ударить по нефтепроводу "Дружба" в Орловской области

Украинские войска предприняли попытку атаки на участок нефтепровода "Дружба" под Орлом, пишет Mash.

Фото: telegram

По информации Telegram-канала, беспилотник, произведённый кустарным методом, был обнаружен в воскресенье, 6 августа, в районе населённого пункта Слободка. Эта деревня находится в 170 км от границы. Элементы дрона, такие как части двигателя, крыльев и корпуса, разлетелись в радиусе 3,5 км.

Эксперты обратили внимание на наличие серийного номера БПЛА на обломках. Они предположили, что взрыв беспилотника произошёл в небе.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ночь на 7 августа средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили один дрон на территории региона. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений тоже не выявлено.