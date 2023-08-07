В трёх муниципалитетах Португалии зафиксированы лесные возгорания высокого уровня опасности. Для ликвидации ЧП привлечены около 1 тыс. специалистов, сообщает управление гражданской обороны.
За минувшие выходные известны следующие данные:
В ближайшее время правительство Португалии может объявить режим повышенной готовности, так как сохраняется риск возникновения новых лесных пожаров.
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