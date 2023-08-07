Три лесных пожара Португалии тушат почти 1 тыс. человек

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В трёх муниципалитетах Португалии зафиксированы лесные возгорания высокого уровня опасности. Для ликвидации ЧП привлечены около 1 тыс. специалистов, сообщает управление гражданской обороны.

Фото: www.interfax.ru

За минувшие выходные известны следующие данные:

Муниципалитет Одемира в субботу оказался в огне: для борьбы с пламенем привлечены 550 человек, которые использовали почти 200 единиц техники. Эвакуированы более 100 жителей близлежащих населенных пунктов;

в субботу оказался в огне: для борьбы с пламенем привлечены человек, которые использовали почти единиц техники. Эвакуированы более жителей близлежащих населенных пунктов; В городе Орен пожар тушили более 330 специалистов и было задействовано 100 единиц техники. Это произошло в воскресенье;

пожар тушили более специалистов и было задействовано единиц техники. Это произошло в воскресенье; Один из районов муниципалитета Мангуалди на данный момент идут активные работы по ликвидации возгорания.

В ближайшее время правительство Португалии может объявить режим повышенной готовности, так как сохраняется риск возникновения новых лесных пожаров.

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