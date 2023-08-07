На Кубани жена узнала об измене мужа и заказала двойное убийство

В Краснодарском крае жена, узнав об измене мужа, решила расправиться не только с любовницей, но и с её супругом. Женщина заказала двойное убийство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: https://vladtime.ru/nauka/sverhestestvennoe/736973

По данным издания, в июле 2023 года 57-летняя Надежда из посёлка Черноморский задумала убить женщину, которая увела её мужа. Киллера она нашла, но заказ исполнен не был, так как о её планах узнали следователи, которые и контролировали все дальнейшие переговоры с подставным наёмным убийцей.

В ходе оперативного эксперимента Надежда была задержана. На неё 6 августа возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более человек.

Ранее в Екатеринбурге в ночь на 7 августа 17-летний школьник из ревности убил 15-летнюю подругу.

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