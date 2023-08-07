В Красноярском крае будут судить местного жителя, который обманул более 20 человек

2:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в мошенничестве на сумму в 30 млн рублей. Об этом событии сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: cityreporter.ru

В результате тщательной оперативно-розыскной работы, проведённой сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Красноярску, завершено комплексное предварительное расследование по факту преступной деятельности местного жителя. Он обвиняется в подделке документов и мошенничестве, повлекшем за собой совокупный финансовый ущерб в размере около 30 млн рублей. Как сообщает Волк, выяснилось, что преступник активно способствовал обману 21 потерпевшего. Общая сумма причиненного ущерба — почти 30 млн рублей.

"За каждую доставленную повестку обвиняемый получал денежную компенсацию", — уточнил Волк.

По данным следствия, сложная схема была разработана в период с октября 2021 по июнь 2022 года и затронула жителей Красноярска, Ачинска и Железногорска. Потерпевшим звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка. Они сообщали ничего не подозревающим гражданам о подозрительных финансовых операциях с их счетами и о попытках оформления кредитов. Мошенники рассказывали, что они убеждали своих жертв перевести деньги на "надёжный счёт".

"Жертвы послушно следовали инструкциям и переводили свои сбережения на указанный счёт. Затем обманутым людям звонил самозванец, представлявшийся представителем правоохранительных органов. Он предупреждал их о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированных банковских операций, предлагал явиться на допрос, подчеркивая при этом важность сохранения тайны преступной схемы. Для закрепления иллюзии жертвам даже вручались поддельные повестки, якобы предписывающие им участвовать в следственных действиях", — поясняет Волк.

Благодаря активным действиям сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю был задержан человек, занимавшийся рассылкой "повесток". У подозреваемого было изъято поддельное служебное удостоверение, что стало дополнительным доказательством по делу. Эта операция стала результатом тщательно спланированных и проведённых мероприятий.

По окончании расследования было сформировано комплексное уголовное дело по статьям 159 и 327 УК РФ. В настоящее время дело передано в суд Советского района г. Красноярска.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Семнадцать жителей Красноярского края, предстанут перед судом, за организацию интимных услуг