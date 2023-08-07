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ДТП в Москве: нетрезвый водитель насмерть сбил ребёнка на зебре

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Происшествия

Авария с летальным исходом произошла в Москве, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

ДТП в Москве: нетрезвый водитель насмерть сбил ребёнка на зебре
Фото: ГосДорСНАБ

7-летний ребёнок перебегал дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. Водитель автомобиля марки Skoda решил проехать на запрещающий красный и сбил мальчика на зебре.

С места ДТП автомобилист скрылся. Когда силовики задержали злоумышленника, выяснилось, что он управлял транспортом, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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