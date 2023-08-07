ДТП в Москве: нетрезвый водитель насмерть сбил ребёнка на зебре

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Авария с летальным исходом произошла в Москве, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Фото: ГосДорСНАБ

7-летний ребёнок перебегал дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. Водитель автомобиля марки Skoda решил проехать на запрещающий красный и сбил мальчика на зебре.

С места ДТП автомобилист скрылся. Когда силовики задержали злоумышленника, выяснилось, что он управлял транспортом, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.