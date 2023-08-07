В Якутии тушат более 50 пожаров на 105 тысячах га

2:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Якутии приступили к тушению 51 лесного пожара на площади 105 тыс. га. Об этом сообщило министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

Фото: karelinform.ru

В настоящее время на тушении 51 лесного пожара общей площадью 105 250,5 га задействована целая бригада специалистов. По данным министерства, сильнейшее пламя возникло на территории Алданского, Верхнеколымского, Верхоянского, Ленского, Кобяйского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олёкминского, Среднеколымского, Чурапчинского и Усть-Майского районов.

Продемонстрировав свою непреклонность, пожарные команды за прошедшие сутки успешно ликвидировали семь грозных лесных пожаров общей площадью 5 407 га.

В операции задействовано около 1300 человек, которые неустанно участвуют в тушении пожаров. Кроме того, для выполнения важнейшей задачи привлечено 58 единиц специализированной пожарной техники. В небе над Якутией постоянно находятся 18 воздушных судов, в том числе самолеты Ан-2 и Cessna, осуществляющие воздушное патрулирование, а 10 вертолетов Ми-8 активно участвуют в тушении пожаров на земле.

К числу наиболее опасных в пожарном отношении районов относится Алданский, где возникла сложная сеть из 22 лесных пожаров, охвативших огромную площадь в 19 тыс. га. Кроме того, угроза пожаров сохраняется в Усть-Майском и Олёкминском районах, что свидетельствует о серьезности ситуации в этих регионах.

В то время как власти наперегонки со временем пытаются укротить разрушительные силы природы, коллективные усилия мужественных людей при поддержке сложной техники и авиации являются примером стойкости и решимости Якутии в условиях сильного пожарного кризиса.

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В Якутии за 10 дней – площадь лесных пожаров увеличилась до 586,5 тыс. га, то есть в 2,5 раза.