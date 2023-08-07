В Сургуте объявил голодовку заключённый за изнасилование рецидивист. Есть он отказывается, требуя доставить акустическую систему для прослушивания музыки прямо в изолятор. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, 23-летний Амирхон Ё. был осуждён в 2022 году на десять с половиной лет за мошенничество и изнасилование. Но в деле вскрылся ещё один эпизод — в отношении несовершеннолетнего или с заражением ВИЧ-инфекцией.
Мужчину повезли в суд. Но он написал письмо начальнику изолятора, в котором сообщил о своей забастовке. Арестант заявил, что есть без музыки больше не будет, а заодно потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками уголовного розыска. Запросы осуждённого отклонили.
Сотрудники изолятора следят сейчас за самочувствием голодающего.
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