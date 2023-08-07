Shot: в Сургуте объявил голодовку заключённый за изнасилование рецидивист

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сургуте объявил голодовку заключённый за изнасилование рецидивист. Есть он отказывается, требуя доставить акустическую систему для прослушивания музыки прямо в изолятор. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/6/39/755912503847396.jpg

По информации издания, 23-летний Амирхон Ё. был осуждён в 2022 году на десять с половиной лет за мошенничество и изнасилование. Но в деле вскрылся ещё один эпизод — в отношении несовершеннолетнего или с заражением ВИЧ-инфекцией.

Мужчину повезли в суд. Но он написал письмо начальнику изолятора, в котором сообщил о своей забастовке. Арестант заявил, что есть без музыки больше не будет, а заодно потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками уголовного розыска. Запросы осуждённого отклонили.

Сотрудники изолятора следят сейчас за самочувствием голодающего.

Ранее сбежавших из колонии в Новосибирске двоих заключённых поймали с помощью дрона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.