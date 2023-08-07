На севере Красноярского края горят леса на площади 23 тыс. га

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В труднодоступных Туруханском и Эвенкийском районах, расположенных на севере Красноярского края, бушует страшный пожар, охвативший 23 тыс. га лесных массивов. Это подтвердили в пресс-службе Красноярского краевого лесопожарного центра.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Лесной_пожар

По состоянию на 10:00 утра 7 августа (06:00 утра по московскому времени) на территории края бушевало около 50 лесных пожаров.

В официальном заявлении говорится: "По оперативным данным лесопожарного центра, на территории края в настоящее время действует 50 лесных пожаров на отдаленных и труднодоступных территориях Эвенкийского и Туруханского районов на площади 23 тыс. га".

Причиной пожаров стали сухие грозы в условиях палящей погоды и заметное отсутствие осадков. В борьбе с бедствием задействовано более 500 специалистов Красноярского краевого лесопожарного центра, лесничеств и лесной охраны. Кроме того, для патрулирования и борьбы с пожарами задействован парк из 98 пожарных машин.

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