Губернатор Шапша: ночью система ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Ночью 7 августа в Калужской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.

Фото: mil.ru

По словам губернатора, по дрону отработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что это произошло примерно 02:30. Как пояснил Шапша в Telegram-канале, беспилотник сбит на территории Ферзиковского района.

Глава региона сообщил об отсутствии пострадавших и каких-либо разрушений в результате ЧП.

3 августа Калужскую область пытались атаковать семь БПЛА. Все они были сбиты с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Жители региона и объекты инфраструктуры не пострадали.