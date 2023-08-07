Ночью 7 августа в Калужской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.
По словам губернатора, по дрону отработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что это произошло примерно 02:30. Как пояснил Шапша в Telegram-канале, беспилотник сбит на территории Ферзиковского района.
Глава региона сообщил об отсутствии пострадавших и каких-либо разрушений в результате ЧП.
3 августа Калужскую область пытались атаковать семь БПЛА. Все они были сбиты с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Жители региона и объекты инфраструктуры не пострадали.
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