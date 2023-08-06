Mash: в столичном аэропорту Внуково введён план «Ковёр»

0:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столичном аэропорту Внуково введён план "Ковёр", который предполагает незамедлительную посадку либо вывод всех находящихся в воздушном пространстве самолётов.

Фото: https://b1.m24.ru/c/153319.900xp.jpg

По данным Телеграм-канала Mash, в небе над воздушной гаванью был замечен неизвестный объект.

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