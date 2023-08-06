В столичном аэропорту Внуково введён план "Ковёр", который предполагает незамедлительную посадку либо вывод всех находящихся в воздушном пространстве самолётов.
По данным Телеграм-канала Mash, в небе над воздушной гаванью был замечен неизвестный объект.
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