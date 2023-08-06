Численность жертв схода оползня на курорте в Грузии возросла до 18

0:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Спасатели проинформировали об обнаружении ещё одного тела вследствие оползня на грузинском курорте Шови на территории высокогорного края Рача.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Корреспонденты информагентства ТАСС пишут, что общая численность жертв природной стихии достигла в результате 18 человек. Ещё 16 граждан числятся в списке без вести пропавших.

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