Спасатели проинформировали об обнаружении ещё одного тела вследствие оползня на грузинском курорте Шови на территории высокогорного края Рача.
Корреспонденты информагентства ТАСС пишут, что общая численность жертв природной стихии достигла в результате 18 человек. Ещё 16 граждан числятся в списке без вести пропавших.
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Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.