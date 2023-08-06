В Боливии 8-летний мальчик нашёл ядовитое насекомое и решил, что дав себя укусить, он станет Человеком-пауком. Об этом пишет The Mirror.
Мальчик верил, что получит суперспособности. Его укусил паук "чёрная вдова". После этого мальчик принёс насекомое домой. Через некоторое время место укуса начало отекать.
Мальчик начал чувствовать сильную боль в мышцах и признался матери, что планировал превратиться в супергероя. Родители обеспокоились здоровьем сына и доставили его в медицинское учреждение. Врачи смогли стабилизировать состояние мальчика.
Укусы "черной вдовы" являются опасными. Они вызывают болезненное состояние, известное как латродектизм.
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