The Mirror: 8-летний мальчик дал укусить себя ядовитому пауку, желая стать супергероем

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Боливии 8-летний мальчик нашёл ядовитое насекомое и решил, что дав себя укусить, он станет Человеком-пауком. Об этом пишет The Mirror.

Фото: REX/ Shutterstock

Мальчик верил, что получит суперспособности. Его укусил паук "чёрная вдова". После этого мальчик принёс насекомое домой. Через некоторое время место укуса начало отекать.

Мальчик начал чувствовать сильную боль в мышцах и признался матери, что планировал превратиться в супергероя. Родители обеспокоились здоровьем сына и доставили его в медицинское учреждение. Врачи смогли стабилизировать состояние мальчика.

Укусы "черной вдовы" являются опасными. Они вызывают болезненное состояние, известное как латродектизм.

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