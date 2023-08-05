В пределах Пакистана специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,0. Природный катаклизм произошёл 5 августа.
Уточняется, что под угрозой был город Баттаграм с населением около 700 тыс. человек: на расстоянии 25 км от жилой местности располагался эпицентр, а очаг залегал на глубине 43 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не наблюдается.
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