Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Пакистане

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пределах Пакистана специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,0. Природный катаклизм произошёл 5 августа.

Фото: РИА Новости

Уточняется, что под угрозой был город Баттаграм с населением около 700 тыс. человек: на расстоянии 25 км от жилой местности располагался эпицентр, а очаг залегал на глубине 43 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не наблюдается.

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