В Удмуртии произошёл взрыв на заводе, где производят "Искандеры"

Взрыв произошёл на территории Воткинского завода в Удмуртии, где осуществляется производство военной техники, как, например, "Искандеры".

Фото: Вадим Савицкий

"Сегодня, [4 августа], на территории производственной площадки АО "Воткинский завод" произошло срабатывание аппаратуры, которое сопровождалось хлопком и образованием дыма", — сообщается в официальном заявлении.

К счастью, никто из работников не пострадал в результате инцидента. Предприятие продолжает свою деятельность в обычном режиме.

Пока не раскрывается, что стало причиной произошедшего взрыва. По данным, полученным из открытых источников, на Воткинском заводе производились ракеты "Тополь-М". Также известно, что в 2006 году на предприятии началось серийное производство ракет комплекса "Искандер-М".

Ситуация, произошедшая на Воткинском заводе в Удмуртии, оставляет много вопросов без ответов. Важно провести всестороннее расследование, чтобы выяснить причины инцидента и предпринять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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