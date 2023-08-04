Замминистр здравоохранения Самарской области задержан на два месяца

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Решение о задержании заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева было вынесено судом.

Фото: ya.ru

По данным полиции, Майрамукаева поместили под стражу на два месяца, и он был направлен в следственный изолятор. В ходе расследования, проводимого полицией, выяснилось, что задержанный является заместителем главного врача одной из медицинских организаций региона. Возбужденное уголовное дело связано с подозрением в незаконном присвоении денежных средств из бюджета при заключении договора на поставку медицинского оборудования.

Ранее СМИ уже информировали о задержании заместителя главврача Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, Алексея Ошуркова. Ему предъявляют обвинения в совершении мошенничества и злоупотреблении своим положением. Согласно данным, в октябре 2021 года он подписал контракт с коммерческой фирмой на приобретение и внедрение медицинского оборудования по цене, превышающей среднерыночную стоимость на 55%.

В связи с событиями, произошедшими 3 августа, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян был вызван на допрос в отдел полиции Ленинского района. Заявление, поступившее в правоохранительные органы, стало причиной для этой процедуры. На данный момент Бенян продолжает исполнять свои обязанности.

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