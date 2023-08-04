В Новосибирске судят директора батутного центра

Дело директора батутного центра в Новосибирске, где произошли массовые травмы детей, передали в суд. Об этом пишет newkhakasiya.online.
По данным следствия, с 2019-го по 2022 год в центре работали инструкторы, не обладающие достаточной квалификацией. Кроме того, в батутном зале использовалось оборудование, не предназначенное для развлекательных услуг.
В результате 62 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет получили травмы различной степени тяжести, включая переломы позвоночника.
Директору центра грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
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