Женщина обманула власти Казахстана на 1,5 млн рублей

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В течение почти 16 лет женщина получала пенсию в другой стране. Тюменка получала пенсионные выплаты из бюджета Казахстана и обладала двойным гражданством. Общая сумма выплат составила 1,5 млн рублей. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Фото: grozny-inform.ru

Власти Казахстана не были осведомлены о том, что женщина получает выплаты также и в РФ.

"Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обратилось в суд с иском к жительнице Тюмени. Они просили взыскать с нее незаконно полученную пенсию, начисленную с декабря 2004-го по август 2020 года, общей суммой 11 324 768 тенге, или более 1,5 млн рублей", — гласит судебный акт.

Изначально власти республики предложили тюменке вернуть бюджетные деньги добровольно, но в итоге подали на нее в суд.

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