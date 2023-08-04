Рыбаки пожаловались на браконьеров в Ростовской области

Согласно словам дончан, конфликт возник за хутором Рогожкино. Рыбаки ловили рыбу вдоль дельты реки Дон, когда на двух моторных катерах появились браконьеры. Вооружившись электроудочками, браконьеры тоже приступили к ловле рыбы. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
"Ловить рыбу с помощью электроудочки — это как использовать динамит. Заряд через преобразователь от аккумулятора передается в воду. Не только одну рыбу удается поймать, но большинство из нее всплывает мертвыми. При таком методе ловли также массово гибнут мальки, которые только что вылупились из икринок", — объясняют рыбаки суть проблемы.
Жители Азовского района резко высказали свое недовольство браконьерам. Возникла словесная перепалка. Оказалось, что браконьеры, возможно, прибыли из села Синявского или хутора Недвиговка в Ростовской области. Однако точно установить это не удалось, по словам собеседников.
"В итоге, нарушители все-таки уехали. Но нас поразило их агрессивное поведение. Они намекнули, что их родственники работают в правоохранительных органах, и они, якобы, не будут наказаны за браконьерство. В то время как мы, как они утверждают, можем столкнуться с проблемами. Что это за безнаказанность?" — возмущаются собеседники.
Ответственные рыбаки волнуются. По их словам, в донском крае и так рыбы становится все меньше и меньше. В то время как безрассудные браконьеры продолжают не бояться последствий.
К слову, из-за этого инцидента никто не обратился в полицию. Рыбакам удалось убедить браконьеров покинуть место рыбалки.
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