Рыбаки пожаловались на браконьеров в Ростовской области

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно словам дончан, конфликт возник за хутором Рогожкино. Рыбаки ловили рыбу вдоль дельты реки Дон, когда на двух моторных катерах появились браконьеры. Вооружившись электроудочками, браконьеры тоже приступили к ловле рыбы. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

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"Ловить рыбу с помощью электроудочки — это как использовать динамит. Заряд через преобразователь от аккумулятора передается в воду. Не только одну рыбу удается поймать, но большинство из нее всплывает мертвыми. При таком методе ловли также массово гибнут мальки, которые только что вылупились из икринок", — объясняют рыбаки суть проблемы.

Жители Азовского района резко высказали свое недовольство браконьерам. Возникла словесная перепалка. Оказалось, что браконьеры, возможно, прибыли из села Синявского или хутора Недвиговка в Ростовской области. Однако точно установить это не удалось, по словам собеседников.

"В итоге, нарушители все-таки уехали. Но нас поразило их агрессивное поведение. Они намекнули, что их родственники работают в правоохранительных органах, и они, якобы, не будут наказаны за браконьерство. В то время как мы, как они утверждают, можем столкнуться с проблемами. Что это за безнаказанность?" — возмущаются собеседники.

Ответственные рыбаки волнуются. По их словам, в донском крае и так рыбы становится все меньше и меньше. В то время как безрассудные браконьеры продолжают не бояться последствий.

К слову, из-за этого инцидента никто не обратился в полицию. Рыбакам удалось убедить браконьеров покинуть место рыбалки.

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