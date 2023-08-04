Деньги за два клика: мошенники предложили томичке заработать на “лайках”

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Если все уже привыкли к мошенническим сообщениям из банков, то предложения о подработке на онлайн-платформах пока встречаются нечасто. Злоумышленники сами написали журналистке из "Московского комсомольца в Томске" и предложили деньги за "воздух" и два нажатия по ссылке.

Фото: ya.ru

Журналистка рассказала, как было дело.

"Несколько дней назад в одном из мессенджеров мне пришло сообщение с загадочного номера, принадлежащего абонентам Северной Америки.

"Привет, я рекрутер из "Яндекс Маркета". Рекомендую вам подработку — помогая платформе получать больше просмотров и одновременно зарабатывать деньги", — была первая часть неожиданного приглашения.

Затем незнакомка (на аватарке было фото девушки) предложила отправить ссылку на товар. Пройдя по ней, необходимо было поставить "сердечко" рядом с продукцией. Работа заканчивалась на этом! За несложные манипуляции обещали заплатить от 400 до 7000 рублей. Сначала я проигнорировала несколько подобных сообщений, но в дальнейшем любопытство взяло верх. Я ответила одному из "рекрутеров" — честно указала имя, возраст и профессию. В следующем сообщении мне пообещали прекрасный бонус, если напишу менеджеру за десять минут — еще 400 рублей.

"Дневная квота на набор ограничена, первый пришёл, первый обслужен”, — придавала скорости собеседница.

Человек, представившийся менеджером, но не назвавший имя, ответил мне поздно ночью. Его номер в одном из приложений отображался как "Максим". Узнав, что у меня уже поздно, он предложил написать утром. Но затем прекратил отвечать. Другой человек всё же прислал довольно подозрительную ссылку, по которой я не стала переходить".

Представители "Яндекс Маркета" в беседе с Tomsk.mk.ru подтвердили, что они не сотрудничают с такими людьми. Все вакансии компания размещает только на официальном сайте, специализированных порталах и биржах.

"Мы используем обратную связь через почту [email protected] и только при отклике на конкретную вакансию, также рекрутеры могут позвонить", — уточнил собеседник.

В каждой вакансии компания должна подробно и четко описывать должностные обязанности, условия труда и оплату труда.

Подобные приглашения на подработку являются мошенническими схемами: злоумышленники используют разные методы для обмана доверчивых граждан и выманивания денег. Поэтому не стоит переходить по подозрительным ссылкам, необходимо быть осторожными и не сообщать личные данные незнакомым людям, а также не передавать пароли от банковских приложений.

Если у вас есть желание найти интересную работу, лучше всего позвонить напрямую в компанию и уточнить, реальна ли вакансия, а также узнать точный номер телефона, по которому можно связаться с отделом кадров.

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