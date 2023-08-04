В Уфе на два месяца арестовали военнослужащего, который угрожал взорвать гранату

Военнослужащего, который угрожал взорвать гранату в Уфе и затем сдался после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым, суд арестовал на два месяца. Эту информацию распространила пресс-служба Уфимского гарнизонного военного суда.

Фото: aruna.lk

Согласно данным СМИ, рядовой Б. скрылся во время транспортировки его на судебно-психиатрическую экспертизу. Он требовал закрытия уголовного дела по обвинению по статье "Дезертирство" и угрожал взорвать гранату. После этого правоохранительные органы заблокировали дорогу и начали переговоры с нарушителем.

Б. сдался властям после разговора с главой республики Башкортостан, как сообщает агентство ТАСС.

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