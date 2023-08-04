Сообщается о землетрясении магнитудой 5,9 у побережья Индонезии, согласно информации от Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По данным центра, эпицентр подземных толчков располагался в 192 км к юго-востоку от города Манадо с населением около 451 тыс. человек. Гипоцентр находился на глубине 54 км, сообщает ТАСС.
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