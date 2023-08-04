Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Суровикинском районе Волгоградской области произошла трагедия, в результате которой погибли четыре человека. По информации пресс-службы регионального управления МВД, авария произошла на 157-м километре федеральной трассы "Волгоград — Каменск-Шахтинский" в ночное время.

Фото: ffins.kz

По предварительным данным, около полуночи 70-летний водитель автомобиля Toyota Auris, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону, выехал на полосу встречного движения. Его машина столкнулась с Renault Logan под управлением 48-летнего гражданина. В результате столкновения обе иномарки получили серьёзные повреждения.

К сожалению, ни один из водителей не смог избежать столкновения, что привело к трагическим последствиям. Оба водителя и их пассажиры, 44-летний мужчина и 30-летняя женщина. погибли на месте аварии.

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства этой трагедии. Предварительно, возможно, что один из водителей допустил нарушение правил дорожного движения, что привело к выезду на встречную полосу и столкновению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.