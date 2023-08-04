В центре Москвы в ночь на 4 августа задержали 31-летнего мужчину, который пытался пробраться на территорию посольства США в России.
Как сообщает МК со ссылкой на собственные источники, пьяного россиянина увидели на заборе у посольства примерно в 00:15. Он пытался преодолеть сооружение, сказано в материале. В результате проверки выяснилось, что нарушитель порядка является сотрудником одной из аутсорсинговых компаний.
Оперативники выясняют, с какой целью мужчина планировал проникновение на территорию американского посольства.
Ранее стало известно, что в столице Молдавии мужчина на иномарке протаранил ворота российского посольства, а затем попытался скрыться от правоохранителей.
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