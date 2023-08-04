Количество погибших при сходе оползня в Грузии увеличилось до шести

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пятницу, 4 августа, пожрано-спасательные службы Грузии сообщили о нахождении ещё четырех тел, где сходил оползень. Операция по вызволению и нахождению пропавших близ курорта Шови в крае Рача продолжается.

Фото: sputnik-georgia.ru

"Вчера были найдены тела двух человек, а сегодня еще четырех. Таким образом, число погибших составляет шесть".

На данный момент сотрудники пытаются обнаружить местоположение еще 31 людей: на связь они не выходят.

Напомним, оползень сошёл 4 августа. Природное явление стало причиной повреждения мостов и дорог, а также туристических коттеджей и гостиницы "Сансет Шови".

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