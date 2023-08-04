Shot опубликовал момент взрыва поражённого дрона ВСУ в Новороссийске

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момента взрыва поражëнной сегодня утром российскими военными водной цели в Новороссийске. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Момент взрыва поражённой водной цели в Новроссийске

По информации канала, взрыв произошëл примерно в 5.10 утра 4 августа. Громкий звук был слышен в разных районах и разбудил жителей, у многих машин сработала сигнализация.

Ранее в экстренных службах Новороссийска подтвердили сообщения о взрывах в акватории города и села Мысхако.

Официальной информации о происшествии пока нет.

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