В Минлесхозе Приморья заявили, что слухи о медведице в посёлке не подтвердились

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Минлесхозе Приморья прокомментировали слухи о появлении в одном из населённых пунктов медведицы с медвежатами. Фото распространилось в соцсетях Приморского края и серьёзно встревожило местных жителей, сообщает vostokmedia.com.

Фото: iz.ru

В пресс-службе ведомства заявили, что источник фотографии доподлинно неизвестен и никаких доказательств того, что она сделана в Приморье, нет. На всякий случай окрестности села Ружино проверили инспекторы и сотрудники полиции, но никаких следов животных не обнаружили.

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