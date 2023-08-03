В США была обнаружена лаборатория КНР, содержащая опасные вирусы

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В небольшом городе в Центральной Калифорнии, США, была обнаружена нелегальная биологическая лаборатория, принадлежащая китайской компании.

Фото: lagaceta.com.ar

Местные власти подозревают, что лаборатория, возможно, была намеренно создана Пекином из-за ее связей с китайской компанией.

Подпольная лаборатория содержала опасные вирусы и располагалась на складе в городе Ридли на востоке Соединенных Штатов.

Фотографии со склада показывают, что сосуды с вирусами хранились в картонных коробках, поставленных друг на друга. Это открытие вызвало обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для биобезопасности и побудило власти провести дальнейшее расследование этого вопроса.

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