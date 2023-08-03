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В США была обнаружена лаборатория КНР, содержащая опасные вирусы

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Происшествия

В небольшом городе в Центральной Калифорнии, США, была обнаружена нелегальная биологическая лаборатория, принадлежащая китайской компании.

В США была обнаружена лаборатория КНР, содержащая опасные вирусы
Фото: lagaceta.com.ar

Местные власти подозревают, что лаборатория, возможно, была намеренно создана Пекином из-за ее связей с китайской компанией.

Подпольная лаборатория содержала опасные вирусы и располагалась на складе в городе Ридли на востоке Соединенных Штатов.

Фотографии со склада показывают, что сосуды с вирусами хранились в картонных коробках, поставленных друг на друга. Это открытие вызвало обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для биобезопасности и побудило власти провести дальнейшее расследование этого вопроса.

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Китайскую лабораторию, которую подозревают в утечке КОВИД, лишили финансирования США
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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