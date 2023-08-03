В Свердловской области полиция задержала подозреваемых в избиении девушки

1:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Каменске-Уральском сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в избиении девушки 2004 года рождения.

Фото: ya.ru

В начале августа в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как двое мужчин бросают девушку в фонтан, избивают её и бросают в неё продукты. Шокирующий ролик привлёк внимание общественности и стал отправной точкой для расследования.

Профессионализм сотрудников полиции позволил оперативно выйти на след преступников. Вечером 2 августа местная жительница 2004 года рождения обратилась в дежурную часть отдела полиции. Она подала заявление с просьбой наказать двоих неизвестных, которые 1 августа напали на неё. Сотрудники полиции не только установили личности подозреваемых, но и задержали их.

Задержанные мужчины, родившиеся в 1991-м и 1993-м годах, ранее были осуждены за различные преступления, включая имущественные правонарушения, акты насилия и незаконный оборот наркотиков.

По словам пресс-секретаря регионального ГУ МВД Валерия Горелых, подозреваемые признались в совершении преступления. Однако мотивы, которые толкнули их к этому преступлению, оказались далеки от оправдания. Мужчины заявили, что в момент конфликта они находились в состоянии алкогольного опьянения. В качестве мотива они назвали "неприемлемый" внешний вид девушки с необычными разноцветными волосами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

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