На Белорусском вокзале в Москве произошло небольшое возгорание

Внезапное слияние цепей электросетей в самом центре Белорусского вокзала привело к пожару.
В специально отведенной камере, расположенной на территории Белорусского терминала, точно в святилище серверной, импровизированное соединение токов породило короткое замыкание, которое тут же вызвало бурное воспламенение.
Возникшее пламя, охватившее площадь в пять квадратных метров, было мастерски локализовано. Терминал, не пострадавший от этого бурного эпизода, продолжает функционировать. Сообщений о жертвах не поступало.
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