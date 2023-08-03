На Белорусском вокзале в Москве произошло небольшое возгорание

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Внезапное слияние цепей электросетей в самом центре Белорусского вокзала привело к пожару.

Фото: https://bryansku.ru/

В специально отведенной камере, расположенной на территории Белорусского терминала, точно в святилище серверной, импровизированное соединение токов породило короткое замыкание, которое тут же вызвало бурное воспламенение.

Возникшее пламя, охватившее площадь в пять квадратных метров, было мастерски локализовано. Терминал, не пострадавший от этого бурного эпизода, продолжает функционировать. Сообщений о жертвах не поступало.

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