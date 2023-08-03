В Коми арестован член группировки, похитившей у пожилых граждан 1,5 миллиона рублей

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранительные органы успешно пресекли преступную деятельность группы, причастной к хищению 1,5 млн рублей у пенсионеров. 25-летний член группы был арестован, в то время как двое 16-летних сообщников, которые действовали в качестве курьеров, были помещены под домашний арест. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми сообщило о ходе расследования дела.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Уголовное дело касается четырЁх эпизодов мошеннических действий, совершенных в отношении пожилых граждан в возрасте от 81 до 94 лет. Нападавшие использовали схему, при которой они звонили жертвам, утверждая, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и нуждаются в деньгах на лечение. Преступники оказывали психологическое давление, не давая пожилым людям связаться со своими настоящими родственниками и принять обоснованные решения.

25-летний подозреваемый и двое 16-летних подростков служили курьерами в этом преступном предприятии. Они посещали адреса, указанные жертвами, забирали их сбережения и переводили деньги на абонентские номера, контролируемые организаторами. Затем средства были зачислены на банковские счета, привязанные к этим номерам. Подозреваемые получали процент от переведенной суммы в качестве вознаграждения за свое участие в схеме.

Правоохранительные органы продолжают расследование и выявляют другие эпизоды преступной деятельности с участием обвиняемого.

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