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В США пропавшая девочка сама пришла в полицию спустя четыре года

1:58
Происшествия

18-летняя Алисия Наварро была объявлена пропавшей без вести 15 сентября 2019 года, когда ей было всего 14 лет. Девочка, страдающая высокофункциональным аутизмом, решила сбежать из дома в городе Глендейл, штат Калифорния, оставив лишь короткую записку матери. В ней она обещала вернуться и просила прощения.

В США пропавшая девочка сама пришла в полицию спустя четыре года
Фото: slon.kg

Мать Алисии, Джессика Нуньес, пыталась найти дочь на протяжении четырёх лет, сотрудничая с полицией, но расследование не продвигалось. Жители разных городов и штатов сообщали о том, что видели пропавшую девочку, но никаких конкретных сведений не поступало. Работники правоохранительных органов уделяли делу Наварро много времени.

Все изменилось в июле 2023 года, когда Алисия самостоятельно появилась в полицейском участке одного из городов штата Монтана. В настоящее время ей 18 лет, и она заявила, что у неё все в порядке. Она попросила полицию исключить её из списка пропавших без вести детей. Местные власти отмечают, что девушка выглядела здоровой и счастливой.

Джессика Нуньес снова встретилась со своей дочерью. Хотя женщина не знает подробностей её исчезновения, она счастлива, что Алисия жива и в безопасности. В своем сообщении в социальной сети она выразила благодарность Богу за услышанные молитвы и за это чудо. Она также пожелала всем, у кого пропали близкие, не терять надежды и бороться до конца.

В настоящее время Алисия находится в штате Монтана и сотрудничает со следствием. Однако она просит сохранить её личную жизнь в тайне. Расследование её пропажи всё ещё продолжается, и правоохранительные органы надеются раскрыть все обстоятельства этой загадочной истории.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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